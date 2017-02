Zawody WKKW w Walewicach zakończone - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

2-dniowe Krajowe Zawody WKKW w Walewicach zakończyła ceremonia wręczenia pucharów i nagród pod Pałacem Walewice. Najlepszym jeźdźcem w najtrudniejszej klasie CNC 1* okazał się Łukasz Kaźmierczak z Sopockiego Klubu Jeździeckiego.





Zawodnicy zmierzyli się w sobotę, 2 lipca, w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody. Ostatecznie zawody WKKW w Walewicach rozstrzygnęła niedzielna próba terenowa, tzw. kros, w którym jeźdźcy pokonywali przeszkody rozstawione na terenie całego kompleksu Walewice. Najdłuższa trasa przejazdu, którą przejeżdżali jeźdźcy startujący w najwyższej klasie, liczyła 2800 m.





W klasie CNC 1* zwyciężył Łukasz Kaźmierczak z Sopockiego Klubu Jeździeckiego, który w klasyfikacji łącznej wyprzedził Aleksandra Kadłubowskiego (KJ Strzała Krubiczew) i Tomasza Stachowiaka (LKJ Moszna). W klasie P tryumfowała Marta Dziak-Gierlicz z KJ Janów Podlaski. Tuż za nią uplasowali się Sylwia Zarzycka-Cubulska (JKS Sokóle) oraz Jan Kamiński (SKJ Beckersport). W klasie L zwyciężył Dariusz Sulowski reprezentujący WKJ Lublin. Pierwsze miejsce w klasie LL przypadło Mariuszowi Kleniukowi z LKJ Hippologia Strzegom, natomiast w klasie mini LL - Magdalenie Zajcew z LKJ Gabon Walewice. – Próba terenowa, która decydowała o ostatecznych wynikach zawodów, była bardzo wymagająca. Organizatorzy świetnie się spisali przygotowując bardzo ciekawy kros na terenie całego kompleksu Walewice – mówi Marta Dziak-Gierlicz z KJ Janów Podlaski, zwyciężczyni zawodów w klasie P.





Puchary, nagrody i pamiątkowe rozety zostały wręczone najlepszym zawodnikom pod zabytkowym Pałacem Walewice. Przekazał je Andrzej Sutkowski, dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych. Jacek Chołuj, prezes Stadniny Koni Walewice, podkreślił, że już planowane są kolejne rywalizacje. – Cieszymy się, że lipcowe zawody WKKW wróciły do kalendarza imprez jeździeckich w Walewicach. Potwierdza to naszą wysoką pozycję w Polsce w sportach hippicznych. Już dzisiaj pragnę zaprosić Państwa na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody we wrześniu.





W 2016 r. Krajowe Zawody WKKW, zorganizowane przez KJ Gabon Walewice i SK Walewice, należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych, zostały reaktywowane po 5-letniej przerwie.