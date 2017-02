Wielkanoc w siodle - wspaniała propozycja na aktywne święta pośród lasu, koni i wybornych potraw! - klub, ośrodek, stajnia, stadnina, zdjęcia, opinie

Bliskość natury, przebijająca\r

nieśmiało zieleń, przyjemny świergot ptaków i rżenie koni. Spędź tradycyjną\r

Wielkanoc na wsi. Czeka na Ciebie błogi odpoczynek, w ciszy, z dala od zgiełku\r

miasta Ty wypoczywasz, my zajmiemy się całą resztą, tak być poczuł się niemal\r

jak u babci :)

\r

\r



Twój pobyt urozmaicimy Ci jazdą\r

konną, w sobotę pojedziemy bryczką z tradycyjną święconką do pobliskiego\r

kościoła. Dodajmy do tego wyśmienite, staropolskie potrawy, ale w nowoczesnym\r

wydaniu. Na wsi też nie wiemy co to nuda rowery, piesze wycieczki, jazda\r

konna, codzienne prace gospodarskie, ale też chwila odpoczynku z książką w\r

hamaku lub grzańcem przy kominku. Wszystko to w domowej, rodzinnej atmosferze.

\r

\r

Po krótce wiesz już jak to się u nas odbywa.\r

Zainteresowany? To teraz sprawdź koniecznie jak będzie wyglądał Twój dokładny\r

plan pobytu podczas Wielkanocy w ISKRZE i zarezerwuj już dziś! Zobacz: http://bit.ly/wielkanoc_w_iskrze