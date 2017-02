Sławomir Pietrzak nowym prezesem stadniny w Janowie - koni, koński, jeździecki, opinie, zdjęcia

Wygląda na to, że tym razem na prezesa stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim wybrano człowieka doświadczonego w branży. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Marka Skomorowskiego, który na koniach nie znał się w ogóle, nominowany wczoraj prof. Sławomir Pietrzak to pracownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz międzynarodowy sędzia w ujeżdżeniu i wszechstronnych konkursach konia wierzchowego.







Pracownicy Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim kojarzą profesora Sławomira Pietrzaka, gdyż ten naukowiec bywał tu jako ekspert. Na Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesor prowadzi zajęcia na kierunku hipologia i jeździectwo. Teraz będzie musiał się zmierzyć z nowym wyzwaniem, jakim jest prezesura w słynnej janowskiej stadninie. Wczoraj Agencja Nieruchomości Rolnych wręczyła Pietrzakowi nominację na to stanowisko.

Sławomir Pietrzak w konkursie na prezesa pokonał 17 rywali. Teraz chce zająć się codziennym funkcjonowaniem stadniny, a także odbudową jej wizerunku, mocno nadszarpniętego po ostatnich zmianach kadrowych, przede wszystkim po odwołaniu wieloletniego prezesa Marka Treli, powołaniu Marka Skomorowskiego, który w związku ze śmiercią kilku klaczy, oddał się do dyspozycji ANR.