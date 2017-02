Skaryszewski Jarmark Koński 2017 - pomoc, fundacja, ochrona, zdjęcia, opinie

justify;line-height:normal">

Mimo, że do przyszłorocznej edycji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego pozostało jeszcze kilka miesięcy, organizacja imprezy już teraz budzi wiele emocji. Co roku do Skaryszewa ściągają setki hodowców z całej Polski i co roku pojawiają się zarzuty dotyczące niewłaściwego traktowania koni, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa itp. Przyszłoroczna edycja ma się jednak znacznie różnić od dotychczasowych. W jaki sposób? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi przez burmistrza Skaryszewa.









Skaryszewski Jarmark Koński 2017 odbędzie się w dniach 6-7 marca. Nowa formuła imprezy to m.in. nowe, zadaszone i ogrodzone targowisko, a przede wszystkim podzielenie imprezy na dwa dni targowe, tak aby zapewnić miejsce dla każdego konia i hodowcy, uniknąć niepotrzebnego ścisku i zapewnić większe bezpieczeństwo uczestnikom. Hodowcy z odleglejszych zakątków Polski będą mogli skorzystać z noclegu w stadninie Hubertus. W miejscu wjazdu na Jarmark utworzona zostanie strefa weterynaryjna , odprawy koni, paszportów oraz chipów,która umożliwi skierowanie poszczególnych hodowców do właściwych stref handlowych. Cały teren, na którym trwać będzie Jarmark, będzie monitorowany przez właściwe służby bezpieczeństwa. Teren Jarmarku, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Targów będzie czynny od godz. 5.00 rano.

Więcej szczegółów na temat Jarmarku już niebawem na nowej stronie internetowej skaryszew.pl.



