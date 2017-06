Skaryszew a fundacje - pomoc, fundacja, ochrona, zdjęcia, opinie

Targ koński w Skaryszewie odbył się w tym roku (2017) bez dramatycznych zdarzeń, wielka to zasługa fundacji działających na rzecz koni. Handel końmi odbywał się głównie na nowoczesnym targowisku. Są tu zadaszone boksy dla koni, a utwardzony plac został też wysypany trocinami. I to są zmiany na plus.





I zamiast pilnować przestrzegania dobrostanu koni na targowisku, fundacje wpadły na pomysł, że wykupią wszystkie konie wystawione na sprzedaż, ponieważ zdaniem fundacji wykup wszystkich koni z targowiska bardzo zaszkodzi kupcom którzy współpracują z końskimi rzeźniami. Moim zdaniem jest to ciężka głupota, ponieważ żeby taka akcja miała choć cień szansy musiałaby być prowadzona przez parę lat i wymagałaby niewyobrażalnych nakładów finansowych, no chyba że fundacje zrealizowały marzenie średniowiecznych alchemików o przemianie dowolnego metalu w szczere złoto.

Po drugie taki wykup koni jak leci po cenach na dodatek wyższych niż obowiązujące spowoduje rozwój hodowli koni bardzo niskiej jakości , bo przecież fundacja i tak wszystko kupi i dobrze zapłaci. Staram się pomagać końskim fundacjom w miarę swoich możliwości, ale ten pomysł z wykupem wszystkich koni z targowiska strasznie mnie zniesmaczył i zniechęcił do pomagania . Niestety nie ma idealnych fundacji. Idealna fundacja może skupować konie, ale powinny być to konie, które bez pomocy fundacji mają małe szanse na przeżycie , ważniejsza jest jednak długofalowa działalność edukacyjna . Czyli tłumaczenie, że koń ani inne zwierze to nie zabawka i kupując psa , kota , konia jesteśmy zobowiązani zapewnić im bezpieczne i spokojne życie , leczenie w przypadku choroby czy kontuzji , w miarę możliwości emeryturę .

,Jeżeli leczenie lub zapewnienie emerytury przekracza nasze możliwości finansowe spróbujmy poprosić o pomoc fundacji . Gdy wszystkie sposoby ratunku zawiodą powinniśmy zapewnić humanitarną eutanazję . Poza tym na stronach fundacji powinien znajdować się poradnik dotyczący kosztów utrzymania konia , leczenia ,żywienia , opieki nad koniem , poradnik jak dobrze i bezpiecznie kupić konia ,przydało by się coś w rodzaju forum gdzie można by zapytać się o różne sprawy dotyczące koni . To wszystko po to żeby przyszły właściciel konia przemyślał, czy stać mnie na utrzymanie konia , czy mogę poświęcić wystarczającą ilość czasu dla niego . A początkujący koniarz miał z kim porozmawiać o swoich problemach dotyczących koni . Ale takich fundacji nie