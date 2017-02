Puchar Polski WKKW i aukcja koni sportowych, czyli Baborówko Horse Sale Show 2016 - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

Polski rynek jeździecki wzbogacił się o wspaniałą imprezę. W dniach 30 września – 2 października zapraszamy na Baborówko Horse Sale Show, podczas którego zobaczymy międzynarodowe, a także finał krajowych zawodów WKKW, a także cieszącą się dużym zainteresowaniem aukcję koni sportowych.







Rekomendować Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, podobnie jak tutejszego ośrodka jeździeckiego, z pewnością nie trzeba. Tym razem to fantastyczne miejsce zdominują dwie duże imprezy: międzynarodowe zawody WKKW, Finał Pucharu Polski WKKW oraz – nowość – aukcja koni sportowych. Organizatorzy planują w ten sposób odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Chcą, by w jednym miejscu hodowcy mogli zaprezentować, a kupując porównać wierzchowce. Dodatkowo uczestnicy aukcji otrzymują szereg dodatkowych świadczeń, jak pomoc w przygotowaniu konia do prezentacji, organizacja badań weterynaryjnych, dopilnowanie transakcji czy kwestii ubezpieczeniowych.

Sporych emocji dostarczy też zapewne rozwijający się bardzo skutecznie, rozegrany w pięciu konkurencjach Puchar Polski WKKW 2016.

Zapraszamy do Baborówka w weekend 30 września – 2 października.