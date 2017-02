Pride of Poland 2016 - czy polskie stadniny pójdą na dno? - jeździecki, konny, zdjęcia, opinie

Aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim zakończyła się porażką, wynik finansowy jest najgorszy od 11 lat, trzykrotnie gorszy od tego z 2015 roku. Na taki wynik wpływ miało wiele przyczyn. Między innymi kompletnie niezrozumiałe, niepotrzebne zwolnienie doświadczonych hodowców koni arabskich w osobach pan Marek Trela, Jerzy Białobok i pani Anna Stojanowska, co zaowocowało ogromnym wzburzeniem wśród koniarzy w Polsce i na Świecie co w sumie zaburzyło kontakty z potencjalnymi klientami.





Następnie śmierć dwóch klaczy należących do pani Shirley Watts naszej najlepszej klientki z Wielkiej Brytanii która od 2000 roku ,jeżeli dobrze pamiętam, do 2015 roku kupiła następujące klacze Emilda (200 tysięcy dolarów ), Euza (110 tysięcy dolarów ), Alejka (100 tysięcy dolarów) , Pieta (300 tysięcy euro), Augusta , Preria (230 tysięcy euro ), Amry. Klacze Preria , Amra padły w stadninie w czasie rządów nowego zarządu .

Za śmierć klaczy Amry odpowiada nowy zarząd, nie wysyła się źrebnej klaczy, która na dniach ma się źrebić w 200 kilometrową podróż,ani w dwa dni po porodzie nie wiezie się z powrotem znowu 200 kilometrów do stadniny. Jest to złamanie wszystkich reguł dotyczących hodowli koni i musiało skończyć się tragedią . A nowy zarząd zamiast przeprosić Shirley Watts za zaistniałą sytuacją i jakoś załagodzić sprawę, potraktował ją bardzo arogancko, wobec tego Shirley Watts zabrała pozostałe dwie klacze Piete i Augustę do swojej stadniny w Anglii.

I tym sposobem straciliśmy szczodrą i wierną klientkę. Na wynik aukcji miało też fatalne przygotowanie filmów i katalogu promocyjnego , Filmy i zdjęcia promujące Pride of Poland 2015 mają to coś, tę magię która otacza konie arabskie i którą dobry fotograf potrafi pokazać a te z 2016 są zupełnie tego pozbawione, ot przeciętne filmy i zdjęcia do rodzinnego archiwum.

Na koniec najgorsze, próba oszustwa lub skrajna nieudolność przy sprzedaży klaczy Emira. Przebieg sprzedaży był następujący: klacz wyprowadzono na arenę i zaczęła się licytacja, padały coraz wyższe kwoty aż do sumy 550 tysięcy euro i wydawało się że klacz została sprzedana . Aż tu przychodzi członek zarządu do pani Anetty Mattsson, która chciała kupić Emire, z propozycją, że klacz jest dalej do kupienia za około 200 tysięcy euro, Anetta zgadza się na propozycję i spisują umowę sprzedaży .

Po chwili Mateusz Jaworski (członek zarządu) przychodzi i mówi, że dopiero co zawarta umowa jest nieważna i klacz zostanie powtórnie wystawiona na aukcję, ale postarają się, żeby cena nie przekroczyła zbytnio 200 tysięcy euro . Ostatecznie pani Anetta Mattsson kupiła klacz Emirę za 225 tysięcy euro.

Druga licytacja klaczy była uczciwa, w przeciwieństwie do pierwszej, która była wielkim oszustwem, bo jak mogło się tak zdarzyć że ci co tak zaciekle licytowali nagle wycofali się z zakupu Emiry, ostatnia uczciwa cena to było 300 tysięcy euro a później cena klaczy została 5 razy podbita 350, 400, 450, 500 i zatrzymała się na 550 tysiącach euro.

A po chwili okazało się ze ci co to zaciekle podbijali cenę rozpłynęli się w powietrzu jak duchy , jak by ich nigdy nie było. A kupujący wyczuli że organizatorzy aukcji sztucznie podbiją cenę koni i aukcja padła nikt nie spieszył się z podbijaniem cen licytowanych koni . Złamanie regulaminu aukcji. Licytacja z duchami w roli głównej, czyli oszukiwanie klientów.

Zawieranie umowy (nielegalnej) na ponowną sprzedaż klaczy rzekomo wcześniej sprzedanej. To jest sprawa dla prokuratury. Jakie te oszustwo będzie miało skutki w przyszłość ? strata zaufania kupców do aukcji Pride of Poland co objawi się niższymi cenami za konie ,ponieważ nikt nie lubi być oszukiwany. Co dalej z końmi arabskimi w Polsce?

Konkurencja aż ręce zaciera z radości, że niedługo już potrwa dominacja koni arabskich z Polski. Boję się, bardzo się boję, że hodowla koni arabskich stoi na krawędzi przepaści, że wystarczy jeden fałszywy, zły ruch i będzie koniec z profesjonalną na wysokim poziomie hodowlą arabów. Następne dwa lata zadecydują, czy stadniny koni arabskich utrzymają się na powierzchni, czy też pójdą na dno, czyli ogłoszą bankructwo.

Ostatnie wydarzenia nie wróżą jednak dobrze dla hodowli koni arabskich. Byłbym zapomniał, klacz Al Jazeera też była licytowana dwukrotnie. Pierwsza licytacja sztuczne podbijanie ceny przez podstawione osoby, sztuczka się nie udała, klacz wróciła niesprzedana do boksu. Druga licytacja brak zainteresowania, żałośnie niskie ceny, klacz wraca do boksu. Klacz została po aukcji sprzedana stadninie Al Sraiya za 100-150 tysięcy euro , to jest o połowę mniej. Był kupiec na klacz za 300 tysięcy ale się wycofał jak zorientował się że licytuję się z podstawiona osobą która ma za zadanie podbijać cenę. Klacz Al Jazeera jest młodziutka, ma dopiero 3 lata ale zdaniem znawców jest bardzo obiecująca i jak dorośnie i wyrośnie może być warta nawet 800 tysięcy euro.