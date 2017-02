Prezes Michał Szubski odchodzi z PZJ - jeździecki, zdjęcia, opinie

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Statutowego Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego Michał Szubski zrezygnował z funkcji prezesa PZJ. Dziś nie ukrywa powodów, dla których podjął taką decyzję.







31 maja br., po niespełna roku pełnienia funkcji, Michał Szubski złożył oficjalną rezygnację z bycia prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego. W wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie PZJ nie kryje powodów, dla których podjął taką decyzję.

Według prezesa Szubckiego, najlepszą ilustracją obecnej sytuacji w PZJ, która skłoniła go do rezygnacji, jest właśnie ostatni Nadzwyczajny Zjazd, na który stawiło się 58 ze 100 delegatów, w dodatku część obecnych wyszła z Sali obrad, by zerwać zjazd powodując brak kworum. Dodajmy, że na wspomnianym Zjeździe miał zostać przyjęty Statut Polskiego Związku Jeździeckiego.

- A tymczasem według mnie w tym projekcie Statutu nie ma niczego, co mogłoby komukolwiek zagrozić. To zachowanie było tylko pokazaniem koteryjności w Związku. Bo Statut musi być dostosowany do zmian w Ustawie o sporcie i w Ustawie o stowarzyszeniach, a wszystko, co się podczas tego Zjazdu działo, to było po prostu tragifarsą – twierdzi Szubski.

Zdaniem byłego już prezesa PZJ przeżywa wiele problemów i to na różnych poziomach. Jednym z najważniejszych jest „amatorska organizacja” sportu wyczynowego. - W Polsce ciągle pokutuje model wyniesiony jeszcze chyba z PRL, że sport to jest domena państwa, że państwo powinno tym sportem zarządzać, kierować. Chodzi o samą formułę myślenia. A to nie jest domena państwa. To działalność jak każda inna, to biznes w branży widowiskowo-rozrywkowej, bo taką funkcję dziś spełnia sport – argumentuje Szubski. A jako kolejne powody kłopotów podaje problem generacyjny (zbyt duży ciężar decyzyjny i gatunkowy na ludziach z „okresu Polski Ludowej”) czy bierność młodych, ale doświadczonych osób.

Do czasu nowych wyborów obowiązki Michał Szubskiego przejął wiceprezes PZJ Wojciech Jachymek.

foto źródło pzj.pl