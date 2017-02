Pomysł na ferie w KJ Aromer - klub, ośrodek, stajnia, stadnina, zdjęcia, opinie

Wielkimi krokami zbliżają się ferie. Zapewne większość z Was wciąż zastanawia się, gdzie spędzić tegoroczne, zimowe wakacje, które przypomnijmy, zaczynają się już 13 lutego. Z ciekawą propozycją wychodzi KJ Aromer (Barczewo, warmińsko-mazurskie), który zaprasza na zimowe zgrupowanie sportowe.

Zgrupowanie trwać będzie od 13 do 22 lutego. To 10 dni intensywnego treningu zarówno dla jeźdców sportowych, jak i średniozaawansowanych, którzy chcą w szybkim czasie podnieść swoje umiejętności jeździeckie. W programie nie zabraknie dwóch treningów dziennie, zajęć teoretycznych z zakresu teorii sportu i opieki nad końmi oraz wyjazdów w teren. Całkowity koszt wyjazdu to 2650 zł, w cenę wliczone jest zarówno szkolenie, jak i nocleg oraz wyżywienie. Zainteresowani muszą jedynie uwględnić pokrycie kosztów dojazdu.





Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do kontaktu z Klubem - [email protected] Liczba miejsc jest ograniczona.