Piknik Jeździecki w Runowie - program mistrzostw i zawodów - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

Przedstawiamy szczegółowy program IV Jeździeckich Mistrzostw Kaszub Amatorów i innych wydarzeń, które będą miały miejsce w Runowie w weekend 27 – 29 maja br.







PIKNIK JEŹDZIECKI W RUNOWIE

IV Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów

Zawody Towarzyskie

Runowo 27-29 maja 2016 roku





1. Organizator: Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

2. Kontakt: Marta Rutkiewicz 501 385 301; Joanna Sypuła 507 725 775

3. Miejsce : Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie i Stajnia Pałac Runowo; www.runowo.pl

4. Adres: Runowo 23; 76-230 Potęgowo

5. Termin : 27-29.05.2016r., rozpoczęcie zawodów piątek 27 maja godzina 12.00

6. Warunki techniczne: rozprężalnia, parkur – podłoże piaszczyste

7. Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ i niezarejestrowani.

8. Termin zgłoszeń udziału w zawodach i rezerwacje boksów: do 26.05.2016 r.

W zgłoszeniach prosimy o podanie: Imię, nazwisko zawodnika, nr telefonu komórkowego, imię i wiek konia; nazwę Klubu oraz wskazanie konkursów, w których chce uczestniczyć zawodnik oraz ilość przejazdów. Przykładowy formularz dla zawodnika znajduje się na stronie: www.mistrzostwa.runowo.pl Zgłoszenia należy przysłać na e-mail : fundacja@runowo.pl Rezerwacja boksów należy przysłać na e-mail : fundacja@runowo.pl wraz ze zgłoszeniem, liczba ograniczona. Więcej informacji pod numerem: 507 504 424 Hanna Michalska-Banaszek – Kierownik Stajni.





KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów - Stanisław Iskierko

Sędzia Zawodów – Leszek Chrystowski

Gospodarz Toru – Hanna Michalska-Banaszek

Biuro zawodów – Ewa Markowska, Katarzyna Szulc

Lekarz weterynarii – Hubert Bojek Tel. 608 424 238

Kowal – Dariusz Figas Tel. 739 467 795





Piątek 27.05.2016 r.

11.30 odprawa techniczna Jeździeckich Mistrzostw Kaszub oraz Zawodów Towarzyskich





Sobota 28.05.2016 r.

Zawody towarzyskie – JMK

Organizator w piątek i sobotę zaprasza zawodników oraz osoby towarzyszące na spotkanie przy ognisku





Niedziela 29.05.2016 r.

Od 8.30 Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub oraz pozostałe konkursy Zawodów Towarzyskich

Od 11.00 – Piknik Rodzinny „Skarby Kaszub”

13:30 – dekoracja i wręczenie nagród bez koni na scenie Pikniku – nagrody wręczać będą

przedstawiciele Władz Państwowych, Samorządowych oraz Firm sponsorujących

Na terenie Pikniku i Zawodów – Sklep jeździecki ze sprzętem Zabookuj.eu





PROGRAM ZAWODÓW

27.05.2016 r. (piątek) godz. 12:00

KONKURS NR 1 LL mini – dokładności z trafieniem w normę czasu (art.238.1.1.)

KONKURS NR 2 LL 60 cm – dokładności z trafieniem w normę czasu (art. 238.1.1)

KONKURS NR 3 I nawrót JMK kat. Junior LL 65 cm – dokładności (art.238.1.1.)

KONKURS NR 4 I nawrót JMK kat. Senior LL 75 cm – dokładności (art. 238.1.1.)

KONKURS NR 5 I nawrót JMK kat. Open LL 85 cm – dokładności (art.238.1.1.)

KONKURS NR 6 L – zwykły (art.238.2.1.)

KONKURS NR 7 L1 – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art.269.5.)





28.05.2016 r. (sobota) godz. 8:30

KONKURS NR 8 II nawrót JMK kat. Junior LL 75 cm, dokładności (art. 238.1.1.)

KONKURS NR 9 II nawrót JMK kat. Senior LL 85 cm, dokładności (art. 238.1.1)

KONKURS NR 10 II nawrót JMK kat. Open L 95 cm, dokładności (art. 238.1.1.)

KONKURS NR 11 LL mini – sztafeta z przekazaniem palcata, dokładności (art.238.1.1.)

KONKURS NR 12 LL 70 cm – dokładności z trafieniem w normę czasu (art. 238.1.1.)

KONKURS NR 13 LL 90 cm – do pierwszego błędu (art. 266.5.1.)

zmiana Konkursu nr 13LL90 na Konkurs nr 13 L – do pierwszego błędu (art.266.5.1)*

oraz dodatkowo Konkurs nr 14 L1 – Grand Prix Stajni Pałac Runowo – dwufazowy (art. 274.5.2.)*

* Konkursy rozegrane przy założeniu, iż w dniu 28 maja 2016 nie odbędą się zawody regionalne (tego samego dnia zaplanowane są podczas JMK zawody regionalne)





29.05.2016 r. (niedziela) godz. 8:30 – dekoracje zwycięzców oraz wręczenie nagród na podium na scenie Pikniku

KONKURS NR 14 finał JMK kat. Junior LL 85 cm –zwykły (art.238.2.1.)

KONKURS NR 15 finał JMK kat. Senior L 95 cm – zwykły (art. 238.2.1.)

KONKURS NR 16 finał JMK kat. Open L1 105 cm – zwykły (art. 238.2.1.)

KONKURS NR 17 LL mini – dokładności , konkurs specjalny – przebierańców (art. 238.1.1.)

KONKURS NR 18 LL 80 cm – dokładności, z trafieniem w normę czasu (art. 238.1.1.)





Organizator za zgodą sędziego głównego zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów oraz godzin rozpoczęcia konkursów oraz ich odwołania.





KOSZTY

Opłata organizacyjna

Za dzień zawodów opłata organizacyjna – 40 zł od konia

Za udział w trzydniowych zawodach opłata organizacyjna – 100 zł od konia

Startowe:

Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub – bez opłat dla zawodników rywalizujących w trzydniowych JMK

Konkursy dodatkowe towarzyskie – płatne za każdy start zgodnie z klasą konkursu:

Konkurs LL mini - 10 zł/1 start

Konkurs LL - 15 zł/1 start

Konkurs L - 20 zł/1 start

Konkurs L1 - 30 zł/1 star

Opłaty należy dokonać najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursów, kara za zwłokę 20 zł.

Zmiany na listach startowych: jedna zmiana w ciągu dnia zawodów – bezpłatnie, pozostałe zmiany - 10 zł od każdej zmiany nie dotyczy skreśleń z listy.

Każdy zawodnik w ramach opłaty organizacyjnej otrzymuje talon żywnościowy dla siebie i osoby towarzyszącej.

Opłata za boksy : 120 zł za 1 dobę (boksy przygotowane od dnia 26.05.2016 r. od godz. 15:00 do dnia 29.05.2016 do godz. 20.00).

180 zł za całe zawody od konia ( boksy przygotowane od dnia 26.05.2016 r. od godz. 15:00 do dnia

29.05.2016 do godz. 20.00).

Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach.







Rezerwacja boksów należy przysłać na e-mail : fundacja@runowo.pl wraz z obowiązkowym podaniem płci konia, gdyż ułatwi to ich zakwaterowanie. (oraz zgłoszeniem na zawody), ilość ograniczona.

Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają osoby, które wynajmują je na całe zawody. Rezerwacja boksów za potwierdzeniem wpłaty na konto organizatora: Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie, Runowo 23, 76-230 Potęgowo; 61 1090 2590 0000 0001 2603 8274. Opłata za niewykorzystane boksy nie będzie zwrócona.

Prosimy o zabranie wiader i żłobów. Informacje dodatkowe : tel. 507504424





NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Noclegi w ośrodku kolonijno-wypoczynkowym (pokoje wieloosobowe), 60zł ze śniadaniem /1 os./1 doba.

Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja pod nr. tel. 502206372 i za potwierdzeniem wpłaty na konto ośrodka : „Tax” s.c., Runowo 23, 76-230 Potęgowo; PKO BP SA 46 1020 2791 0000 7102 0078 7747.

Organizatorzy: Prezes PZJ Michał Szubski





REGULAMIN

1. Mistrzostwa odbędą się w trzech kategoriach :

- JUNIOR, mogą w niej startować zawodnicy do 18 roku życia (decyduje data urodzenia zawodnika), niezarejestrowani w WZJ/PZJ i zarejestrowani w WZJ/PZJ posiadający najwyżej licencję wstępną w skokach przez przeszkody lub/i WKKW,

- SENIOR, mogą w niej startować zawodnicy powyżej 18 roku życia (decyduje data urodzenie zawodnika), niezarejestrowani w WZJ/PZJ i zarejestrowani w WZJ/PZJ posiadający najwyżej licencję wstępną w skokach przez przeszkody lub/i WKKW,

- OPEN, mogą w niej startować zawodnicy, którzy są zarejestrowani w WZJ/PZJ i posiadają klasę sportową w skokach przez przeszkody lub/i WKKW oraz zawodnicy niezarejestrowani w WZJ/PZJ posiadający w swojej karierze sportowej min. III klasę sportową i III licencję w skokach przez przeszkody lub/i WKKW.

2. Organizator przeznacza 100 % opłaty startowej w zawodach towarzyskich na nagrody rzeczowe, przewiduje się ponadto nagrody od sponsorów.

3. W I i II nawrocie zawodnik może startować na maksymalnie trzech koniach, do konkursu finałowego zawodnik ma obowiązek zgłosić tylko jednego konia. Liczy się najlepszy wynik zawodnika. Informacja o wyborze konia powinna wpłynąć najpóźniej do godz. 20:00 w sobotę 28.05.2016 r.

4. Do finału JMK w niedzielę zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w I i II nawrocie Mistrzostw uzyskały łącznie wynik punktowy 0-8. Liczy się najlepszy wynik zawodnika.

5. W konkursach otwartych, niezaliczanych do JMK, mogą brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani , jak i niezarejestrowani w PZJ lub WZJ, rozdział nagród w tych konkursach odbędzie się przy udziale min. 5 zawodników.

6. Klasyfikacja na najlepszego zawodnika zawodów towarzyskich Jeździeckich Mistrzostwach Kaszub – Runowo 2016 odbywać się będzie w konkursach LL do L1 – I miejsce w poszczególnych konkursach, w których zawodnik brał udział – 10 punktów i odpowiednio o 1 punkt niżej za każde kolejne miejsce. Zawodnicy, którzy uzyskają po zsumowaniu wszystkich startów, najwyższą liczbę punktów uzyskują odpowiednio I, II i III miejsce w ogólnej klasyfikacji.

7. W tym samym konkursie dwukrotny start konia pod różnymi zawodnikami jest dozwolony.

8. Dokumentacja klubów, zawodników i koni wg przepisów PZJ.

9. Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będą wpuszczone na teren zawodów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i kradzieże w czasie podróży i trwania zawodów. Organizator podczas trwania zawodów zapewnia dostęp do opieki lekarskiej, weterynaryjnej oraz kowalskiej.

11. Właściciel koni odpowiada za wyrządzone przez nie szkody.

12. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC.

13. Organizator nie zapewnia podłączenia prądu do koniowozów.

14. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją propozycji i regulaminu.

Organizatorzy: Prezes PZJ Michał Szubski





KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

4. Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.





Nagrody – Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub

Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów – dekoracja na scenie Pikniku w niedzielę





SKOKI

JUNIORZY

I –derka + Flo + medal + nagrody rzeczowe

II –derka + Flo + medal + nagrody rzeczowe

III –derka + Flo + medal + nagrody rzeczowe

nagrody sponsoruje Firma Farm Frites Poland SA oraz Firma Meyn Polska s.a.

SENIORZY

I – derka + Flo + medal + nagrody rzeczowe

II – derka + Flo + medal +nagrody rzeczowe

III – derka + Flo + medal +nagrody rzeczowe

nagrody i medale sponsoruje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

OPEN

I – derka + Flo + medal + nagrody rzeczowe

II – derka + Flo + medal +nagrody rzeczowe

III – derka + Flo + medal +nagrody rzeczowe

nagrody i medale sponsoruje Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski oraz Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin.

Sponsorem derek dla zwycięzców w Mistrzostwach jest: Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie, Firma PPH AMG Sp. z o.o. oraz Firma ZWAE sp. z o.o., sponsorem Koszy z kosmetykami dla zawodników jest Firma PROFARM sp. z o.o., sponsorem Floot`s jest Firma X-horse.com

Nagrody dodatkowe sponsoruje Firma BAT Materiały Budowlane Sp. z o.o. oraz Firma X-horse.com. Dla najmłodszego oraz najstarszego zawodnika Mistrzostw – puchar Senatora RP Kazimierza Kleiny, puchar Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke oraz nagrody sponsoruje SZORT

Konkursy otwarte dla najmłodszych amatorów – dekoracja na scenie w niedzielę

mini LL- piątek mini LL- sobota (sztafeta)

I, II, III miejsce – puchar oraz nagrody Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Aleksandra Mach.

Medal dla wszystkich za uczestnictwo Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

I, II, III miejsce – puchar Burmistrza Miasta Lęborka, Witolda Namyślak

Medal dla wszystkich za uczestnictwo Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

Nagrody rzeczowe sponsorują Lasy Państwowe oraz firma Decathlon sp. z o.o.

Konkursy otwarte dla amatorów – dekoracja na parkurze

LL 60 cm - piątek L - piątek

I, II, III miejsce – puchar i nagrody rzeczowe Marcina Jabłońskiego "Zajazd Leśny Staw"

I, II, III miejsce – puchar i nagrody rzeczowe Fundacji Grosik od Serca

L1 - piątek

I, II, III miejsce – puchar Starosty Powiatu Lęborskiego

Nagrody rzeczowe I, II, III miejsce sponsoruje Zabookuj.eu

LL 70 cm - sobota

I, II, III miejsce – puchar i nagrody rzeczowe Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie

LL 90 – sobota

I, II, III miejsce – puchar i nagrody rzeczowe Stajni Pałac Runowo

mini LL- niedziela

I, II, III miejsce – nagrody dla przebierańców sponsoruje Firma AMG sp. z o.o.

Medale i Floot`s dla wszystkich za uczestnictwo Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

LL 80 pocieszenia - niedziela

I, II, III miejsce – puchary Starosty Powiatu Bytowskiego Leszka Waszkiewicza

Nagrody rzeczowe do 5-ciu miejsc sponsoruje firma Elwoz sp. z o.o.

Nagrody Honorowe:

- puchar honorowy Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańki

- puchar honorowy Prezesa PZJ Michała Szubskiego dla trzech najlepszych zawodników zawodów towarzyskich Jeździeckich Mistrzostwach Kaszub – Runowo 2016

- pobyty weekendowe dla najstarszego i najmłodszego jeźdźca zawodów towarzyskich w ośrodkach wypoczynkowych Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno - Turystycznych,

Nagrody dodatkowe

• dla najładniejszej pary zawodów koń – jeździec

• dla najmłodszego jeźdźca Stajni Pałac Runowo

Nagrody dodatkowe sponsoruje Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Zawody autoryzowane przez Pomorski Związek Jeździecki





Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Marta Rutkiewicz – 501385301

Joanna Sypuła–507725775

Runowo 23 ; 76-230 Potęgowo

fundacja@runowo.pl;

www.mistrzostwa.runowo.pl

Serdecznie zapraszamy