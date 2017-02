Pięta w dół- czyli kłamstwo kłamstwem poganiane - jeździeckie, koni, zdjęcia, opinie

Ile razy usłyszeliście na treningu polecenie, aby ściągać piętę w dół? Większość początkujących słyszy to na każdej jeździe. Prawdą jest że zadarta pięta psuje dosiad, jednak ściągnięta w dół, też sprawia wiele problemów. Mimo wszystkich \\\"przesądów\\\" nasza stopa powinna być delikatnie skierowana w do podłoża prawda jest taka, że rozluźniona noga, z wyćwiczonym i rozciągniętym \\\"ścięgnem Achillesa\\\" sama znajdzie odpowiednie ustawienie. Przesadzenie ze ściąganiem stopy wywołuje niepotrzebne napięcie, ogranicza swobodę ruchu, a do tego często na siłę wbija nas w siodło, niekiedy też powoduje wysunięcie nogi do przodu.





Brzmi tragiczne? To dopiero początek listy wszystkich błędów, które potrafią się utworzyć z usilnie ściągniętej pięty! Przy takim ustawieniu wręcz niemożliwe jest uzyskanie tak często pomijanych \\\"palców do konia\\\" (chodzi oczywiście o nogi). Ile razy spotkałam się z zawodnikami, którzy piętę mają w dole, a palce odstawione od konia. Cała wewnętrzna strona nogi powinna być skierowana do konia, ponieważ takie ustawienie da nam więcej niż zaparcie się w strzemionach i ściągniecie pięty w dół, dato nam przede wszystkim poprawny dosiad, który nie przechodzi ze skrajności w skrajność.