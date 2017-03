Nietypowe sporty, których nie kojarzymy z prawdziwym sportem - koni, koński, jeździecki, opinie, zdjęcia

Słysząc słowo „sport” zazwyczaj myślimy o ciężkim treningu, bieganiu, piłce oraz o intensywnej aktywności fizycznej. Obecnie funkcjonuje jednak wiele nowych, dyscyplin, które z tradycyjnym pojęciem sportu nie mają wiele wspólnego. Co ciekawe, wiele z nich wymaga od nas wysiłku umysłowego, a nie fizycznego, a mimo to są określane mianem „sportu”.







Horse agility



Przykładem alternatywnych sportów jest horse agility. Są to nietypowe zawody, podczas których konie pokonują bardzo trudny tor przeszkód. Najistotniejszą częścią tej dyscypliny jest mowa ciała oraz wskazówki głosowe osoby, która prowadzi konia. W tej dyscyplinie liczy się nie tylko sprawność fizyczna, lecz także opanowanie, umiejętność obserwacji, inteligencja oraz spryt. Jest to idealny sport dla wszystkich, którzy chcą łączyć jazdę konną z intensywnym treningiem umysłowym.







Poker sportowy



Poker od 2010 roku jest uznawany za dyscyplinę sportową i obecnie nie jest już kojarzony jedynie ze spotkaniami ze znajomymi i domowymi rozgrywkami. Nie trzeba już obawiać się gry, a tym bardziej przegranej, ponieważ nowoczesne technologie umożliwiają nam grę bez ryzyka. Dzięki treningom online i n symulatorom, każdy może zostać gwiazdą pokera i poznać wszystkie tajniki gry na najwyższym poziomie.







Zagraj we francuskie bule



Wbrew pozorom bule to jedna z najliczniej reprezentowanych dyscyplin sportu na świecie, a w samej Francji gra w nie ponad 600 tysięcy osób. Gra polega na rzucaniu metalowymi kulami (bulami) w kierunku malej kulki (tzw. świnki). Mimo wielu negatywnych opinii gra nie jest nudna i wzbudza bardzo wiele emocji. Oczywiście przez wiele osób jest to gra towarzyska, jednak bule są oficjalnie uznane dyscypliną sportu i każdego roku odbywają się setki międzynarodowych zawodów.







Brydź sportowy



Jeśli każdy z nas może zostać profesjonalnym pokerzystą, to każdy z nas może również nauczyć się profesjonalnej gry w brydża. Jest to kolejny sport umysłowy, który jest również grą karcianą. W brydżu szczególnie liczy się nasz intelekt, umiejętność logicznego myślenia oraz szybkiego liczenia. Każda rozgrywka brydża sportowego zapewnia mnóstwo emocji i adrenaliny oraz przynosi mnóstwo wysiłku, mimo tego, że cały czas jesteśmy przy stole.







Wyścigi psich zaprzęgów



W przypadku tego sportu liczy się wytrzymałość fizyczna psów, które ciągną zaprzęg, a także intelekt człowieka jego oraz umiejętność komunikowania się z psami. W Polsce jeszcze kilka lat temu uprawianie tego sportu nie było zbyt popularne. Jednak od momentu powołania Polskiego Związku Sportu Psich zaprzęgów, sport stał się bardziej popularny, a także organizowane są liczne wyścigi na terytorium Polski.



Obecnie zarejestrowanych jest kilkaset różnych dyscyplin sportowych, dzięki czemu każdy może spędzać czas dokładnie tak, jak lubi. Sporty umysłowe oraz te, które są mniej popularne, mają jedną zasadniczą zasadę: w każdej chwili naszego życia możemy je zacząć uprawiać oraz osiągać wiele sukcesów. Dlaczego więc nie spróbować?