Narodowe Centrum Jeździectwa: Biały Bór odzyska splendor - klub, ośrodek, stajnia, stadnina, zdjęcia, opinie

Wkrótce w Białym Borze, słynącym niegdyś ze wspaniałego stada ogierów oraz organizacji zawodów jeździeckich o światowej randzie, powstanie Narodowe Centrum Jeździectwa. Ma to być krok ku przywróceniu dawnej świetności tego miejsca.

W tym tygodniu ma być podpisany akt notarialny powołujący Fundację Narodowe Centrum Jeździectwa. Wielu liczy na to, że będzie to pierwszy krok ku odtworzeniu państwowego, słynnego Stada Ogierów w Białym Borze, a w dalszej kolejności ku przywróceniu tradycji organizacji zawodów jeździeckich na najwyższym poziomie.

Położony w powiecie szczecineckim Biały Bór przez lata słynął właśnie z jeździectwa. Tutejszy Zakład Stado Ogierów powstał w latach 50. ubiegłego wieku. To w Białym Borze trenowali najlepsi zawodnicy z całego kraju, również olimpijczycy. To na terenie tej stadniny kręcone były zdjęcia między innymi do „Pana Wołodyjowskiego”.

Na przestrzeni dekad białoborski Zakład Ogierów podupadł finansowo. W 2011 roku przeprowadzono tu gruntowną modernizację, ale nie ukróciło to kłopotów zakładu. Ostatecznie Agencja Nieruchomości Rolnych zdecydowała o wydzierżawieniu zakładu. Mimo ambitnych planów prywatnego przedsiębiorcy, w 2016 roku z powodu długów właściciela zlicytowano stadninę.

Reaktywacją jeździeckich tradycji w Białym Borze zajmie się powoływana właśnie Fundacja Narodowe Centrum Jeździectwa. W sprawę zaangażowali się politycy, a także szef koszalińskiej filii ANR.