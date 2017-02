Miłośnicy koni - klub, ośrodek, stajnia, stadnina, zdjęcia, opinie

Konie przenieś się do ich świata, poznaj zachowanie, zaprzyjaźnij, postaw na przyjemność odkrywania. Stajnia ISKRA to przede wszystkim ludzie, miłośnicy koni, którzy przyciągają swoją pasją niezmiennie od wielu lat wszystkich chcących obcować z tymi wspaniałymi zwierzętami. Zapraszamy indywidualnie, ze znajomymi, rodzinnie. Sprawdź czego potrzebujesz by rozpocząć swoją przygodę!



- instruktora, który wprowadzi i będzie Twoim przewodnikiem po końskim świecie zawsze stoi obok, pomoże i odpowie na wszelkie pytania



- przyjaźni z koniem oswajasz się z nimi w stajni, poznajesz zachowania, nakarmisz, wyczyścisz, osiodłasz zobaczysz jakie to proste!



- dopasowanego wierzchowca wszystko po to, aby Twoja przygoda była w 100% efektywna i sprawiała Ci przyjemność - - wśród 50 bezpiecznych koni czeka ten idealny dla Ciebie



- poznajesz podstawowe pomoce jeździeckie, zasady prawidłowej postawy na koniu, równowaga w siodle, jak nim sterować



- praca na lonży, w stępie i w kłusie to Twoje pierwsze sukcesy jeździeckie, które sprawiają olbrzymią radość i satysfakcję



- ekwipunek jeździecki - nie musisz posiadać ze sobą profesjonalnego sprzętu, wszystko czeka na Ciebie na miejscu



- Twój wiek nie jest żadną przeszkodą! swoją przygodę w siodle rozpoczynają zarówno 6- jak i 60-latkowie



W Iskrze konie są wokół Ciebie przez cały czas, spędzasz z nimi dzień, od porannego karmienia do wieczornego dobranoc.



Pakiet Miłośnicy koni zawiera:

- dwa noclegi w przytulnym pokoju z łazienką, tv, wi-fi

- 4 nieporcjowane posiłki na dobę sezonowe menu (slowfood)

- dwie godziny jazdy konnej z instruktorem (na placu do nauki jazdy konnej, w terenie lub krytej ujeżdżalni w razie niepogody)

- zajęcia teoretyczne w stajni z instruktorem karmienie, czyszczenie, siodłanie

- korzystanie z infrastruktury obiektu (mini plaża, plac zabaw, sprzęt sportowy, ekwipunek jeździecki, trampolina, hamaki, miejsca na ognisko/grill, bilard, piłkarzyki)

- całodobowy serwis kawowo-herbaciany, woda mineralna

- opieka gospodarzy i instruktorów

- parking przy obiekcie

- ubezpieczenie OC

- zwierzęta mile widziane (10 PLN/doba)



Polecamy również:

- możliwość dokupienia lekcji jazdy konnej z instruktorem - 40 PLN/os.

- korzystanie z rowerów - od 20 PLN/cały dzień

- wyprawa wozem konnym do lasu - od 100 PLN

- wędkowanie w Iskrowym stawie - od 20 PLN/os.

- świat kuchni warsztaty kulinarne z naszym szefem kuchni (60 PLN/os. od 8 osób) więcej informacji drogą mailową

- odprężający masaż nasz fizjoterapeuta doradzi Ci również, jakie formy ruchu są wskazane przy różnego typu dolegliwościach i odpowie na Twoje pytania (60 PLN/os.)

- konsultacja dietetyczna indywidualna analiza składu ciała,analiza sposobu żywienia, zmiany w dotychczasowym żywieniu (50 PLN/os.)

- zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne (od 50 PLN/os.) wizyta specjalisty-kosmetologa



Stadnina otoczona jest z czterech stron lasem, w okolicy dużo ciekawych miejsc do zobaczenia: trasy rowerowe, biegowe, wypożyczalnia sprzętu rowerowego, strzeżone kąpielisko nieopodal w Sztumie, 10 min. autem do Zamku w Malborku lub jedna godzina nad morze.



W każdym szczególe zadbamy o to, aby pobyt w naszej stadninie pozwolił Ci się zrelaksować, pozytywnie naładować baterie oraz najważniejsze wrócić do domu w pełni wypoczętym i zadowolonym ze swojej konnej przygody - z nami poznasz prawdziwe jeździectwo! Dla najmłodszych obcowanie z przyrodą i końmi może być początkiem pasji na całe życie.



CENA



Weekend

dorośli - 399 PLN/os.

dzieci 7-12 lat - 320 PLN/os.

dzieci 3-6 lat - 200 PLN/os.

dzieci do lat dwóch - GRATIS



Poza weekendem - 10%

dorośli - 359 PLN/os.

dzieci 7-12 lat - 288 PLN/os.

dzieci 3-6 lat - 180 PLN/os.

dzieci do lat dwóch - GRATIS



REZERWACJA:

tel. 512666120

www.stajniaiskra.pl