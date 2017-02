Koński Weekend Halloween (29-30.10.2016) - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziny na spędzenie niezapomnianego weekendu pełnego niezwykłych przygód! Z nami nie będziecie się nudzić!



Oto co dla Was zaplanowaliśmy:



sobota

10.00 przebieramy się w stroje wymyślne, przygotowujemy konie, które również strasznie odziewamy!

11.00 wyjeżdżamy w teren do lasu śladami jesieni

12.00 Halloweenowe Zawody w Pony Games oraz konkurs na najlepsze przebranie pary koń-jeździec (do wygrania gadżety iskrowe)

13.30 obiad

14.00 zabawy rodzinne wycinanie dyni, wspólne przygotowywanie strasznie smacznych łakoci na podwieczorek

17.00 pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz pokaz i konkurs na najbardziej przerażającą dynię

18.00 kolacja

19.00 wieczorna imprezka halloweenowa



niedziela

wstajemy razem z końmi, karmimy i poranne prace stajenne wykonujemy

8.00 śniadanie

9.30 przygotowanie koni do jazd

10.00 wyjazd w teren lub trening ujeżdżeniowo-skokowy na maneżu

13.00 obiad



CENA: 249 zł/os.



tel. 512666120

[email protected]

http://www.stajniaiskra.pl/art/1097/konski-weekend-halloween-29-30102016.html