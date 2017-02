Koń zwierze towarzyszące - pomoc, fundacja, ochrona, zdjęcia, opinie

Korzystając z chwili wolnego czasu , podzielę się przemyśleniami na temat Koń zwierze towarzyszące . Projekt ten z punktu widzenia etyki jest słuszny koniom za wkład w rozwój naszej cywilizacji należał by się ten status ale niestety światem nie rządzi etyka tylko ekonomia . Przypomnijcie sobie ustawę o uboju rytualnym , zwyciężyła ekonomia . Projekt Koń zwierze towarzyszące nie ma szans na powodzenie ponieważ chów koni na rzeź jest opłacalny i jest duże zapotrzebowanie na koninę w krajach śródziemnomorskich . Fundacje lepiej by zrobiły jeżeli wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców Koni zastanowiły się nad hodowlą koni w Polsce , obecnie każdy kto ma taką zachciankę może hodować konie , co powoduję zalew rynku końmi bardzo niskiej jakości . Pseudohodowcy nie przestrzegają elementarnych zasad dobrostanu koni i często słyszy się że odkryto kolejną pseudohodowle koni . Konie te przedstawiają straszny widok , pokryte wrzodami , kopyta tak przerośnięte że konie nie są wstanie chodzić z powodu potwornego bólu jaki powodują zdeformowane kopyta . Pseudohodowcy sprzedają konie bardzo tanio praktycznie po cenie rzeźnej ,prawdziwi hodowcy nie są wstanie z nimi konkurować pod względem finansowym , dobra hodowlana klacz kosztuje , krycie dobrym ogierem również , opieka nad źrebną klaczą ,odchów źrebaka i szkolenie młodego konia to wszystko kosztuje nie małe pieniądze i prawdziwi hodowcy nie są wstanie konkurować z pseudohodowcami .Potrzebna jest ustawa która ograniczy te pseudohodowle koni . Na przykład konie można hodować po uzyskaniu odpowiedniej licencji zaświadczającej że mamy odpowiednią wiedzę i potrafimy wyhodować wartościowe konie .Hodowla koni bez licencji powinna być karana grzywną w wysokości na przykład 5.000 tysięcy złotych , a w przypadku złamania przepisów dotyczących dobrostanu koni dodatkowa kara to 3.000 tysiące za każdego konia z tej hodowli \r

Następna sprawa to konie które całe swoje życie wiernie służyły człowiekowi i potnym jak straciły swoją wartość użytkowa z powodu wieku, choroby , kontuzji . Konie te zwyczajowo oddawane są do rzeźni . Należało by spowodować żeby jak nie można zapewnić emerytury na trawce tym koniom , a niestety z przyczyn ekonomicznych wszystkim koniom nie da się zapewnić emerytury , konie te powinny być humanitarnie usypiane . Dobrze by było żeby powstał taki zwyczaj że koń za wierną służbę jak nie może dostać emerytury, to przynajmniej dostaje dobrą bez strachu, bólu i cierpienia , śmierć. Ale mam poważne obawy czy ten zwyczaj powstanie na większą skalę , przyczyną jest ekonomia po prostu bardziej opłaca się oddać takiego konia do rzeźni niż go humanitarnie uśpić .