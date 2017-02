Jeździectwo dla wymagających - klub, ośrodek, stajnia, stadnina, zdjęcia, opinie

Jesteś osobą, która oczekuje profesjonalnego podejścia do jeźdźca? Prawidłowy dosiad, równowaga, użycie pomocy jeździeckich, zrównoważony galop, skoki przez przeszkody - jeśli chcesz usprawnić te elementy to trafiłeś idealnie. Z naszą pomocą poznasz istotę porozumienia z koniem podczas intensywnych treningów na maneżu oraz fascynujących wypraw do lasu.





- Oferujemy Ci 50 bezpiecznych koni, które są w ciągłym treningu skokowo-ujeżdżeniowym, na których wyprawa do lasu to czysta przyjemność.

- Wykwalifikowani instruktorzy PZJ wprowadzą Cię krok po kroku w prawdziwy, pełny delikatności świat jeździectwa.

- Wnikliwie analizujemy każdego jeźdźca i dobieramy odpowiedniego wierzchowca (maks. trzy osoby w grupie!)

- Prowadzimy konsekwentne, przemyślane treningi idące w myśl nowoczesnego jeździectwa opartego na zaufaniu i lekkości pomocy jeździeckich.

- Indywidualne podejście pozwoli na korektę dosiadu, prawidłowego osadzeniu się w siodle.

- Nauka czucia, delikatne działanie pomocami jeździeckimi.

- Pokażemy Ci, że konie to niezwykle pojętne i chcące się dogadać z człowiekiem zwierzęta.

- Wyjazdy do lasu, ponad 150 km szlaków konnych. Rajdy od trzech godzin do całodniowych z popasem i poczęstunkiem są w zasięgu ręki!

- Intensywnie trenując na naszych koniach pod okiem kadry instruktorskiej ISKRY otwierasz sobie drogę do udziału w szkoleniach i konsultacjach organizowanych przez naszą stadninę m.in. z wielokrotnym Mistrzem Polski Jerzym Krukowskim, trenerem kadry narodowej Wojciechem Mickunasem, czy specjalistą od masażu koni Pauliną Puchałą i lek wet. Zdzisławem Peczyńskim to wartość sama w sobie. Nie może to Cię ominąć!



Przyjedź, poznaj nasze metody szkolenia koni i jeźdźców, a jednocześnie wypocznij blisko natury!





Pakiet Jeździectwo dla wymagających zawiera:

- dwa noclegi w przytulnym pokoju z łazienką, tv, wi-fi

- 4 nieporcjowane posiłki na dobę sezonowe menu (slowfood)

- cztery godziny jazdy konnej z instruktorem (na maneżu, w terenie lub krytej ujeżdżalni w razie niepogody)

- dwie godziny zajęć teoretycznych w stajni z instruktorem rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące właściwego przygotowania konia do treningu, jego motoryki oraz obsługi (pora zajęć do uzgodnienia z instruktorem)

- korzystanie z infrastruktury obiektu (mini plaża, plac zabaw, sprzęt sportowy, ekwipunek jeździecki, trampolina, hamaki, miejsca na ognisko/grill, bilard, piłkarzyki)

- całodobowy serwis kawowo-herbaciany, woda mineralna

- opieka gospodarzy i instruktorów

- parking przy obiekcie

- ubezpieczenie OC

- zwierzęta mile widziane (10 PLN/doba)



Polecamy również:

- jazda konna w małych grupach 40 PLN/godzina

- indywidualny trening sportowy 80 PLN/godzina

- korzystanie z rowerów od 20 PLN/cały dzień

- wyprawa wozem konnym do lasu od 100 PLN

- wędkowanie w Iskrowym stawie od 20 PLN/os.

- świat kuchni warsztaty kulinarne z naszym szefem kuchni (60 PLN/os. od 8 osób) więcej informacji drogą mailową

- odprężający masaż nasz fizjoterapeuta doradzi Ci również, jakie formy ruchu są wskazane przy różnego typu dolegliwościach i odpowie na Twoje pytania (60 PLN/os.)

- konsultacja dietetyczna indywidualna analiza składu ciała, analiza sposobu żywienia, zmiany w dotychczasowym żywieniu (50 PLN/os.)

- zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne (od 50 PLN/os.) wizyta specjalisty-kosmetologa



Chcesz poczuć bliskość natury, poranne rżenie koni za oknem pokoju, wszechobecną zieleń? Zastaniesz tu piękną polską wieś, żurawie cieszące oko przy stawie, łosie spotykane za każdym razem gdy wyjedziemy do lasu. Widok z okna na piękne lasy, pastwiska dla koni. Ludzie z pasją zajmujący się końmi od lat będą przed Tobą odkrywać cudowny świat koni w naszej rodzinnej stadninie jaką jest ISKRA.



W każdym szczególe zadbamy o to, aby pobyt w naszej stadninie pozwolił Ci zdobyć nową wiedzę i umiejętności jeździeckie, które jeszcze bardziej zbliżą Cię do istoty porozumienia z koniem! Jednocześnie pozytywnie naładujesz baterie oraz wrócisz do domu zmotywowanym myśląc o kolejnym poziomie w swojej przygodzie z jeździectwem.



CENA: 480 PLN/os.



tel. 512666120

rezerwacja@stajniaiskra.pl

www.stajniaiskra.pl