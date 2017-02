Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub i Piknik Rodzinny Runowo 2016 - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

To będą już czwarte Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub połączone z Piknikiem Rodzinnym „Skarby Kaszub” w Runowie. Impreza tradycyjnie organizowana jest w przepięknej scenerii Pałacu pod Bocianim Gniazdem. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich koniarzy, wielbicieli kultury kaszubskiej i zainteresowanych rodzinną rekreacją do Runowa w Gminie Potęgowo 27 – 29 maja 2016 r. Wstęp i korzystanie ze wszystkich atrakcji jest bezpłatne.



Runowo już na trwałe wpisał się w kalendarz imprez jeździeckich. Dzięki wysiłkom organizatorów: Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie, Stajni Pałac Runowo oraz wsparciu Ministra Sportu i Turystyki impreza cieszy się zasłużoną popularnością.

Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub rozegrane zostaną w ostatni weekend maja 27-29 maja br. Do udziału w zawodach zaproszeni są wszyscy jeźdźcy, w zasadzie bez ograniczeń wiekowych (od 6 do 100 lat). Dobra zabawa gwarantowana, tym bardziej, że poza konkurencjami mistrzowskimi na jeźdźców czekają liczne bardziej i mniej poważne konkursy, między innymi konkurs przebierańców czy sztafeta z przekazaniem palcata. Zawody w skokach przez przeszkody oceniać będzie jury złożone z sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego, co zapewni profesjonalną ocenę zawodników, tym bardziej, że organizatorzy zapewnili komputerową obsługę zawodów i fotokomórkowy pomiar czasu na starcie i na mecie. Dodajmy, że na zwycięzców we wszystkich konkurencjach czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów imprezy.

Zwieńczeniem imprezy będzie tradycyjnie bardzo lubiany i doceniany niedzielny (29 maja) Piknik Rodzinny „Skarby Kaszub”. To tego dnia rozegrany zostanie finał Jeździeckich Mistrzostw. A to wszystko we wspaniałej atmosferze powodowanej bogactwem tego, co wokół. W strefach kultury, smakoszy, edukacji i wystawców, we wiosce fantazji i sportu, a także na artystycznej scenie pikniku zobaczymy cały przekrój tego, z czego dumne są Kaszuby.

foto i info źródło: mistrzostwa.runowo.pl