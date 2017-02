Cavaliada Summer Jumping 2016 po raz pierwszy na plaży! - impreza, relacja, zdjęcia, opinie

Tego jeszcze ani w Polsce, ani w Europie nie było. Międzynarodowe zawody jeździeckie Cavialiada Summer Jumping po raz pierwszy odbędą się na nadmorskiej plaży. A stanie się to w dniach 7 – 10 lipca w Kołobrzegu.

Cavaliada Summer Jumping to część międzynarodowych zawodów jeździeckich, które wraz z Cavaliada Tour składają się na wielkie, rozpoznawalne na świecie wydarzenie, jakim jest CAVALIADA, zatwierdzoną przez Międzynarodową Federację Jeździecką, a także nagrodzoną Honorowym Wyróżnieniem Teraz Polska.

Organizatorzy w tym roku spodziewają się jeszcze większe rozgłosu. A to między innymi z powodu wyjątkowej scenerii, w jakiej rozegrane zostaną zawody. Wzorem Miami na Florydzie, tegoroczna Cavaliada Summer Jumping odbędzie się na nadmorskiej plaży. W dniach 7 – 10 lipca do Kołobrzegu przyjechać ma 100 najlepszych amazonek i jeźdźców z całej Europy, także przedstawiciele kadry narodowej. Będą oni walczyli o nagrody w wielu konkurencjach, jak skoki przez przeszkody, dresaż i powożenie.

Pula nagród dla zwycięzców wynosi 300 000 zł. Dodajmy, że udział w zawodach mają brać zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i młodzież czy dzieci na kucach.

Impreza zorganizowana jest w ten sposób, by każdego dnia zapewnić widzom jak najwięcej emocji. Każdy dzień zwieńczony zostanie innym konkursem. W czwartek będzie to jak zawsze bardzo ekscytująca „Potęga skoku”, w której zawodnicy pokonują coraz wyższe, nawet sięgające dwóch metrów przeszkody. Następnego dnia kibicować będziemy rywalizacji kobiet i mężczyzn. W ramach „Venus vs. Mars” zobaczymy wyścig obojga płci na dwóch identycznych parkurach. Zaś ostatniego dnia Cavaliady Summer Jumping największa atrakcja całej imprezy, czyli Grand Prix, która wyloni najlepszego zawodnika czterech dni zawodów.

Wydarzenie będzie transmitowane w telewizyjnych kanałach sportowych platformy nc+, która wykupiła pełne prawa do przekazu video z zawodów.

Jeszcze raz zapraszamy na plażę w Kołobrzegu 7 – 10 lipca. To będą piękne zawody.