1% dla zwierząt dużych i małych - koni, koński, jeździecki, opinie, zdjęcia

Statutowym celem wiele organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do zbierania 1% podatku jest opiekowanie się zwierzętami, propagowanie wiedzy o czworonogach, o ich relacjach z człowiekiem. Rozliczając pit 2017 możemy przekazać wybranej OPP 1% naliczonego od naszych dochodów podatku na rzecz organizacji zajmującej się problemem koni, psów, kotów, ptaków.



Cele i działania Organizacji Pożytku Publicznego

O działaniach OPP słyszymy najczęściej lokalnie albo w mediach. Dowiadujemy się, że wspomagają osoby pokrzywdzone przez los, niepełnosprawne, ale też wspierają talenty, rozwój edukacji, sportu, gospodarki, wspomagają ekologię i ochronę środowiska, rozwój oświaty i demokracji, samorządności, pomagają ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, walczą z wykluczeniami, homofobią, szowinizmem, zajmują się ochroną konsumentów itd.





Zwierzęta wymagają tak samo jak ludzie uwagi i opieki. Działacze OPP prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizują dla nich pożywienie, opiekę medyczną, przygotowują adopcje, dbają aby nie wyginęły rzadkie gatunki, propagują właściwe relacje między zwierzęciem i człowiekiem, pozytywny wpływ tych relacji na człowieka.



Większość OPP ma swoje strony internetowe, gdzie znajdziemy mnóstwo ciekawych informacji o ich działalności, wiedzę o podopiecznych, relacje z wszelkiego rodzaju spotkań, akcji, imprez itd. Umieszczone są tam też dane do kontaktu, jak numer telefonu, adres mailowy, numer konta bankowego. Na stronie często znajdziemy też program pit, który ułatwi nam przekazanie 1%. Łatwiej nam wybrać OPP, dla której zechcemy przekazać 1% naszego podatku, a także inne formy wsparcia. Możemy dowiedzieć się, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna, a także jak my możemy skorzystać z oferty OPP (udziału w różnych akcjach, spotkaniach, zawodach sportowych, szkoleniach, imprezach, z zabiegów terapeutycznych, np. hipoterapii, ).



Zwierzętami najczęściej zajmują się wolontariusze, ale realizacja różnych zadań wymaga nakładów pieniężnych. Potrzebne środki mogą być zbierane w czasie różnych akcji, w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych, dotacji. Organizacje z wdzięcznością przyjmują każdą złotówkę, która wspomaga ich działania. Suma zebrana nawet z najmniejszych kwot 1% może być pomocna w osiągnięciu celów.





Sposób przekazania 1% dla OPP



Wspomagając OPP 1% podatku nie uszczuplimy naszego prywatnego budżetu, gdyż 1% pobierany jest z kwoty naliczonego należnego podatku. Nie musimy też wykonywać przelewu na konto organizacji, gdyż numery rachunków bankowych od OPP otrzymuje Naczelnik Urzędu Skarbowego i urząd zajmuje się przekazaniem pieniędzy.. Natomiast my wpisujemy na formularzu rocznego zeznania podatkowego (wypełnianego odrecznie lub przez program pit) numer KRS wybranej OPP oraz kwotę do przekazania mieszczącą się w 1% należnego podatku.





Wniosek o przekazanie 1% dla OPP mogą wypełnić:



osoby rozliczające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT 28

przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej PIT 36

przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym PIT 36L

pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło, osoby otrzymujące świadczenia emerytalne i rentowe PIT 37

inwestorzy giełdowi i uzyskujący inne zyski kapitałowe PIT 38

osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży nieruchomości PIT 39



Na każdym z tych formularzy jest przewidziane tylko jedno miejsce na wniosek o przekazanie OPP 1%. Wspomóc więcej niż jedną organizację możemy wtedy, gdy składamy więcej deklaracji podatkowych (np, pit 28 i pit 39). Wtedy na każdej deklaracji możemy wskazać inną organizację. Nie ma też przeszkód, aby na wszystkich drukach powtórzyć ten sam KRS. Jeśli chcemy, aby nasze pieniądze były przeznaczone na konkretny cel np. dla konkretnej osoby czy na konkretne zadanie podajemy cel szczegółowy.



Rozliczenie pit musimy wykonać samodzielnie, gdyż w przypadku gdy rozliczenie wykonuje za nas pracodawca albo ZUS (na PIT 40) 1% nie zostanie przekazany OPP.



Pity możemy wypełnić w formie papierowej albo przez program pit za darmo rozliczyć pit online.



Kiedy OPP otrzyma pieniądze z 1%



Naczelnicy Urzędów Skarbowych przekazują pieniądze z 1% do OPP dopiero po upływie terminu na złożenie deklaracji podatkowej, w przeciagu trzech miesięcy.



Jeśli na formularzu przekazanym przez podatnika do urzędu nie było wniosku o przekazanie 1% dla OPP, to może on złożyć korektę. Korekta polega na ponownym wypełnieniu i przekazaniu do organu skarbowego formularza z zaznaczeniem pola korekta zeznania i wprowadzeniu zmian, czyli wpisaniu numeru KRS i kwoty do przekazanie dla OPP. Czas na złożenie korekty dotyczącej 1% jest ograniczony do jednego miesiąca od terminu złożenia deklaracji. Korekta złożona w terminie późniejszym nie będzie skuteczna i OPP nie otrzyma pieniędzy.



Podatek ryczałtowy na druku PIT-28 należy rozliczyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, tak więc ryczałtowcy PIT 2016 składają do 31 stycznia roku 2017. Pozostałe deklaracje roczne według terminów wyznaczonych ustawą o pit możemy składać do końca kwietnia. W roku 2017 termin składania formularzy PIT 36, PIT 36L, pit 37, PIT 38 i PIT 39 przypada na dzień 2 maja, ponieważ 30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy.





Tekst sponsorowany