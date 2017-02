Mistrzostwa Europy WKKW 2017

W maju przyszłego roku Polska stanie się jeździeckim centrum Europy - wszystko za sprawą przyznanej nam organizacji Mistrzostw Europy Seniorów w WKKW Strzegom 2017. Mimo, że do imprezy pozostało jeszcze kilka miesięcy postanowiliśmy już teraz pochwalić się spotem promującym wydarzenie.



Strzegom Horse Trials 2017 to wielki zaszczyt dla organizatorów i Polski. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zawody tej rangi na wschód od Odry odbyły się ostatni raz w Kijowie w 1973 roku. Organizatorami majowych zmagań są PZJ, FEI oraz LKS Stragona Strzegom - Klub z przeszło 35-letnim doświadczeniem w treningu jeźdźców i koni. Do Strzegomia ściągną najlepsi zawodnicy w dyscyplinie WKKW z całego kontynentu.