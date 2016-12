Pride of Poland 2016 zorganizują Międzynarodowe Targi Poznańskie

To kolejna odsłona dużego zamieszania, jakie powstało po zmianach na stanowiskach prezesów stadnin koni arabskich w Janowie Podlaskim i w Michałowie. 26 kwietnia firma Polturf, która zajmowała się organizacją słynnej na cały świat aukcji Pride of Poland, zerwała umowę ze stadninami, grożąc procesem o odszkodowanie za dotychczas wykonaną pracę w tym zakresie. Powodem miał być „brak współpracy ze stadninami”. W ostatnich dniach Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła oficjalnie, że organizatorem aukcji oraz Dni Konia Arabskiego będzie spółka stadnina w Janowie Podlaskim, zaś wykonawcą Międzynarodowe Targi Poznańskie, które znane są Polakom chociażby z organizacji Cavaliady. Zdaniem ANR impreza nie jest w żaden sposób zagrożona.







Pride of Poland organizowana jest co roku w sierpniu. Ponoć również data najbliższej edycji aukcji nie jest zagrożona, choć zawsze już w marcu potencjalni klienci z całego świata mogli z pełnym katalogiem wystawionych na Pride of Poland koni. ANR twierdzi, że taki katalog będzie dostępny w najbliższych dniach. Prawdopodobnie znajdzie się w nim 60 koni.

Zasadnicze pytanie brzmi dziś: kto przyjedzie na tę znaną imprezę po tym, jak stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim i w Michałowie zaczęła okrywać zła sława wydarzeń z ostatnich miesięcy. Wątpliwości jest dużo. Jedne z nich wyraziła w specjalnym oświadczeniu właścicielka firmy Polturf Barbara Mazur, tłumacząc zerwanie umowy na organizację Pride of Poland: „Rozlega się wiele głosów niepokoju ze strony międzynarodowej społeczności hodowców i właścicieli koni arabskich. Wielu ważnych i najbardziej lojalnych klientów aukcji nie zamierza przyjechać do Polski. Wycofała się też większość sponsorów zagranicznych”. Cóż, Shirley Watts raczej do Janowa już nie przyjedzie.