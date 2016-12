Pałac i Stadnina Walewice z certyfikatem Najlepszy Produkt Turystyczny 2016

Pałac i Stadnina Walewice otrzymały certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w regionalnym konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny 2016. Przed spółką etap krajowy.





Konkurs ROTWŁ miał na celuwyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie łódzkim. Do krajowego etapu konkursu jury wytypowało na pierwszy miejscu Pałac i Stadninę Walewice, a na drugim i trzecim - łódzkie Muzeum Animacji SE-MA-FOR i Planetarium EC1. Te podmioty będą kandydowały do kolejnej nagrody na etapie krajowym - Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.





Jesteśmy dumni, że jury Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego doceniło walewicki pałac i stadninę koni. Jest to dla nas potwierdzeniem tego, że umiejętnie łączymy naszą działalność hodowlaną i rolniczą z promocją oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, którą adresujemy do turystów indywidualnych, grup, rodzin oraz miłośników koni mówi Jacek Chołuj, zarządzający spółką Stadnina Koni Walewice, należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Warto tu zaznaczyć, że walewicki pałac ma cechy centrum szkoleniowego, z 70 miejscami noclegowymi i zapleczem konferencyjnym. Prowadzimy w nim również ożywioną działalność artystyczną, organizując koncerty i wernisaże oraz goszcząc regionalnych artystów. Dbamy o promocję historii miejsca i dążymy do zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki. Naszym gościom pokazujemy oryginalne wnętrza pałacowe z epoki napoleońskiej i stadninę koni małopolskich, zachęcamy do degustacji walewickiego karpia, hodowanego ekologicznie w naszym gospodarstwie czy proponujemy naukę jazdy konnej jako aktywną formę spędzania czasu wolnego. Wszystkich tych, którzy jeszcze u nas nie byli, serdecznie zapraszam do Walewic! dodaje.





Pałac i Stadnina z Napoleonem Bonaparte. Największą atrakcją jest tu państwowa stadnina z hodowlą koni rasy półkrwi angloarabskiej oraz szkółka jeździecka dla amatorów i zawodowców z krytą ujeżdżalnią, hipodromem i pensjonatem dla koni. Kompleks organizuje codzienne zwiedzanie pałacu i stadniny z przewodnikiem czy wydarzenia kulturalne. Razem z tutejszym klubem jeździeckim Gabon Walewice organizuje zawody WKKW i w skokach przez przeszkody. Położony jest przy Łódzkim Szlaku Konnym i dwóch szlakach rowerowych.

\r

\r



Przedstawiciele Pałacu i Stadniny Walewice odbiorą Certyfikat ROTWŁ podczas XXIII Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, które odbędą się w 17-19 marca 2017 r. w Łodzi.