Najlepsi polscy jeźdźcy przyjadą do Walewic

Jeźdźcy polskiej Kadry Narodowej WKKW wystartują w Walewicach w Krajowych Zawodach WKKW. Do startu w rywalizacjach zakwalifikowano już ponad 80 koni.





Najbardziej utytułowani zawodnicy, którzy odwiedzą Walewice 2 i 3 lipca, to Łukasz Kaźmierczak - Mistrz Polski Seniorów w WKKW w latach 2009 i 2010 oraz Marta Dziak-Gierlicz - uczestniczka Mistrzostw Świata. Zobaczymy również innych członków Kadry Narodowej WKKW, m.in. Mariusza Kleniuka, Jana Kamińskiego czy Małgorzatę Korycką. Swoją obecność potwierdzili również politycy poseł Grzegorz Schreiber, wiceprzewodniczący sejmowej komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz europoseł Kosma Złotowski, członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

Widzowie będą mieli okazję obejrzeć zmagania zawodników we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, czyli tzw. triathlonie jeździeckim, na który składają się ujeżdżanie, biegi crossowe oraz skoki przez przeszkody Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało już ponad 80 koni, ale nadal przyjmujemy zgłoszenia mówi Zbigniew Witczak, przedstawiciel Klubu Jeździeckiego Gabon Walewice, który organizuje zawody.

Publiczność może kibicować zawodnikom w sobotę 2 lipca już od godziny 8.00. Wtedy rozpoczną się próby ujeżdżania na głównym hipodromie (klasy P i CNC 1*) oraz na mniejszym placu\r

(klasy Mini-LL, LL i L). Około godziny 14.00 na głównym hipodromie rozpocznie się z kolei próba skoków przez przeszkody. W niedzielę zmagania jeźdźców będzie można oglądać od 9.00, kiedy to wystartują terenowe biegi crossowe (w kolejności: klasa Mini-LL, LL, L, P, CNC 1*). Ok. 45 min. po zakończeniu ostatniego przejazdu odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów, nagród i pamiątkowych rozet.

Osoby odwiedzające Walewice w najbliższy weekend będą mogły zwiedzić pałac Marii Walewskiej z przewodnikiem w godz. od 10 do 16. Zawody będą również doskonałą okazją do podziwiania szlachetnych koni rasy półkrwi angloarabskiej, które hodowane są w Stadninie Koni Walewice,

\r

a także skosztowania tradycyjnej kuchni w restauracji pałacowej. Podczas zawodów oferowane będą również przejażdżki bryczką i atrakcje dla dzieci. Przy budce sędziowskiej, na głównym hipodromie, nie zabraknie stanowiska grillowego i food trucków. Parking dla publiczności przewidziano przed bramą wjazdową do kompleksu pałacowego Walewice.





Organizatorem Krajowych Zawodów WKKW w Walewicach jest KJ Gabon Walewice we współpracy ze Stadniną Koni Walewice i Otwartą Ligą Mazowsza WKKW. W 2016 r. zawody wróciły\do kalendarza imprez jeździeckich w Walewicach po 5-letniej przerwie.