Mistrzowie wykuwania podków w Walewicach

Do stadniny koni położonej w przepięknym otoczeniu pałacu i parku w Walewicach już w najbliższy weekend 22 – 24 kwietnia przyjadą specjaliści podkuwania koni z całej Polski, by zawalczyć o tytuł najlepszego. Przewodniczącym jury zawodów będzie Mistrz Polski w Podkuwaniu Koni Adam Kosakowski.







Być może nawet 60 kowali z różnych zakątków naszego kraju przybędzie w najbliższy weekend do Walewic, by wziąć udział w zawodach wykuwania podków. Będą walczyć o tytuł najlepszego w wykuciu podkowy najbardziej przypominającej, podobnej do tej, którą dostaną na wzór. Podkowy – modele dostarczą współorganizatorzy zawodów, właściciele sklepu Kowalencki - Beata i Dariusz Liszka.

Impreza będzie miała trzy odsłony w trzy dni. Pot zacznie spływać z czół kowali już w piątek od godziny 9.30 i będzie spływał do godziny 15.00. Podobnie będzie w sobotę, natomiast w niedzielę w godzinach 10.00 – 14.00 delektować się będziemy pokazem finałowym. Jeśli pogoda pozwoli, zawody rozgrane zostaną pod samym pałacem w Walewicach, jeśli nie, czyli na przykład padać będzie deszcz, zawodnicy przeniosą się do stadniny.

Foto źródło www.walewice.pl