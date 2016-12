Konie wyhodowane w Polsce docenione

Bohaterami tego wydarzenia są koń Bazyli, klacz Frezja oraz koń MJT Nevados S. Wszystkie wraz ze swymi jeźdźcami wywalczyły medale na Mistrzostwach Świata Młodych Koni 2015 w Mezohegyes i Lanaken. Za ten sukces Międzynarodowa Federacja Jeździecka nagrodziła Polski Związek Jeździecki pamiątkową tablicą.







Konie z polskich hodowli wywalczyły medale w konkurencjach powożenia i skoków przez przeszkody. Bazyli i Frezja zostały wyhodowane w Stadzie Ogierów Książ. Należą do Grzegorza Świątka. Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni 2015 w Mezohegyes i Lanaken odniosły niebywały sukces pod lejcą Bartłomieja Kwiatka. W kategorii powożenia koni sześcioletnich koń Bazyli wywalczył złoto. Klacz Frezja natomiast zdobyła srebro. Z kolei w skokach przez przeszkody w kategorii koni siedmioletnich złoty medal przypadł Gregoremu Wathelet z Belgii, który jechał na koniu z polskiej hodowli, wpisanym do ksiąg PZHK: MJT Nevados S. Koń ten urodził się w stadninie Stanisława Szurika w Liszkowie w 2008 r. Jest wpisany do księgi stadnej polskiego konia szlachetnego półkrwi.

Za te wszystkie sukcesy FEI – Międzynarodowa Federacja Jeździecka – nagrodziła Polski Związek Jeździecki tablicą upamiętniającą mistrzostwa. W imieniu PZJ gratulujemy hodowcom, zawodnikom i oczywiście koniom.

Foto i info źródło: pzj.pl