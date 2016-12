Ferie w siodle 2017 - najbardziej jeździecki obóz czeka!

Konie to przyjaźń i pasja. Przyjedź na wymarzone ferie do ISKRY!

- 50 szczęśliwych i bezpiecznych koni w ciągłym treningu \r

profesjonalnie przygotowane do pracy na każdym etapie zaawansowania \r

jeźdźców

- wybierz swoją drogę ferie rekreacyjne, obóz sportowy

- malowniczy las czeka nie tylko dla zaawansowanych jeźdźców poczuj magię przyrody od pierwszych chwil w siodle

- instruktor w ISKRZE to Twój przyjaciel, przewodnik po świecie koni, \r

ale jednocześnie wymagający nauczyciel, który szkoli Cię według reguł \r

Polskiego Związku Jeździeckiego

- grupa wychowawców dba o Twoje bezpieczeństwo i świetną zabawę podczas całego pobytu

- przytulne i ciepłe pokoje nad stajnią sprawią, że zbliżysz się do natury

Więcej informacji oraz zdjęcia z ubiegłorocznych ferii znajdziesz tutaj:

http://bit.ly/ferie_w_siodle

Sprawdź co Cię czeka i zapisz się już dziś!

UWAGA!

Tylko teraz promocyjna cena 1049 zł zamiast 1200 zł przy rezerwacjach dokonanych do 31.12.2016!

tel. 512666120

\r\[email protected]

www.stajniaiskra.pl