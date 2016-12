Aukcja Pride of Poland może się nie odbyć: organizator zrywa umowę ze stadninami

Pride of Poland to jedna z największych i najważniejszych aukcji koni arabskich na świecie. Niestety, jej tegoroczna edycja stoi pod wielkim znakiem zapytania.. Jak podaje RMF FM, firma Polturf, która od 15 lat odpowiada za organizację Pride of Poland, zerwała umowę ze stadninami. Jak twierdzi właścicielka Polturf Barbara Mazur, umowa została zerwana z powodu braku współpracy ze stadninami.







Do sierpniowej Pride of Poland coraz bliżej. Zwykle już w lutym gotowy był katalog z końmi wystawionymi na aukcję. Maj za pasem, nic nie jest gotowe, a firma od lat odpowiedzialna za organizację tej znanej na całym świecie imprezy, zrywa umowę ze stadninami. Nie sposób nie mieć obaw, że Pride of Poland w ogóle się nie odbędzie.

Mało tego. Barbara Mazur, właścicielka firmy Polturf, zapowiedziała ubieganie się o odszkodowanie za wykonane już w ramach przewidzianej umową czynności organizacyjne, które kosztowały firmę konkretne pieniądze.

Wprawdzie nowi zarządcy stadnin zapewniają, że wszystko jest przygotowane, nie sposób nie mieć wrażenia, że jest odwrotnie. Na Pride of Poland przyjeżdżali co roku kupcy, milionerzy, szejkowie, celebryci i miłośnicy koni arabskich z całego świata. Dziś nikt z potencjalnych gości aukcji nie wie, po co miałby przyjechać. Nie można tego nazwać inaczej niż niepoważnym traktowaniem czy robotą amatora.

Nieskazitelna marka stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie w ostatnich miesiącach, po kontrowersyjnych zmianach kadrowych przeprowadzonych tu przez PiS, oraz po śmierci znanych i wartościowych klaczy, mocno ucierpiała. Stawianie w organizacyjnym chaosie Pride of Poland jeszcze tę sytuację pogarsza. Czekamy, że może jednak zarządcy stadnin wybrną z kłopotu i sprostają tradycji corocznej aukcji.