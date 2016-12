Aukcja Polskich Koni Wierzchowych: TERAZ POLSKIE KONIE 2016

W imieniu Polskiego Związku Hodowców Koni, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Aukcji Polskich Koni Wierzchowych: TERAZ POLSKIE KONIE, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2016 podczas poznańskiej Cavaliady.







Inicjatorom aukcji zależy na promowaniu i rozwoju konnego przemysłu. Mają też oni nadzieję, że przyszli właściciele koni, w które włożono tak dużo pracy i przygotowania do użytkowania wierzchowego, będą pełni satysfakcji.

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE odbędzie się już po raz trzeci.

Program aukcji: we wszystkie dni stajnie będą otwarte. W piątek i sobotę nastąpi prezentacja koni pod siodłem i w zaprzęgu, w sobotę dodatkowo konie prezentowane będą „w ręku”. We wszystkie dni konie udostępnione będą do indywidualnego dosiadania przez klientów.

W niedzielę 4 grudnia klienci zostaną zarejestrowani. Tego dnia planowane jest przyjmowanie i otwarcie ofert oraz podpisywanie kontraktów. Biuro aukcji otwarte będzie we wszystkie dni od 4 do 4 grudnia na stoisku PZHK/ANR w Pawilonie Polskiej Hodowli.

Więcej szczegółów wkrótce.